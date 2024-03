Pesi | Coppa del Mondo Phuket | Italia pronta alla partenza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il Teamdistica olimpica è inper, dove il 1° aprile inizierà ladel, ultima gara di qualificazione olimpica e ultima chance per entrare nella top ten della ranking list olimpica, necessaria per conquistare il pass per Parigi 2024.gara parteciperanno esclusivamente i sei azzurri che hanno iniziato il percorso di qualificazione. Con loro il direttore tecnico Sebastiano Corbu, coadiuvato dai tecnici Pietro Roca, Luigi Grando e Matteo Orecchini, saranno in gara: Giulia Imperio, impegnata nella categoria 49 kg, attualmente al 13° posto con i 185 kg sollevati a Doha e dovrà migliorarsi di almeno 6 kg per entrare nella top ten; Lucrezia Magistris, che dovrà incrementare i suoi 217 kg di almeno 5 kg per cercare di scalare la ...