Pesare l’uovo di Pasqua per scoprire la sorpresa che c’è dentro | come funziona la nuova mania nata su TikTok Nei supermercati scattano i divieti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Le uova di cioccolato di, una delizia per i piccini, sono accompagnate dalle immancabili e agognate sorprese che conquistano sempre più anche la curiosità dei grandi. E così, ecco arrivare unale uova dial supermercato per cercare di indovinare laall’interno. Tutto è nato da un trend virale sue Instagram in cui gli utenti sfruttano le bilance deiper capire in base al peso totale se nelc’è una determi. Una cattiva abitudine che ha portato moltissime catene dia vietare questa pratica. Sui social si trovano centinaia di video tutorial e challengequesto, che invitano ...