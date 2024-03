Perla Vatiero e Mirko Brunetti dopo il GF | “Pronti per una nuova convivenza | ora vogliamo privacy”

Il colpo di scena era prevedibile. Perla Vatiero ha vinto contro Beatrice Luzzi : ma come ha fatto ? Al centro della scena del Grande Fratello, le due si sono distinte per il loro impatto sul ... (tvpertutti)

Perla Vatiero , vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello conclusasi il 25 marzo, è una influencer e imprenditrice molto seguita, ma molti spettatori, nel vederla in tv, si sono chiesti che ... (cultweb)

Perla Vatiero è la vincitrice di questa edizione del Grande Fratello 2024 . La concorrente ha battuto in finale Beatrice Luzzi ottenendo il 55% delle preferenze. Scopriamo insieme chi è e cosa fa ... (superguidatv)

Mirko Brunetti e Perla Vatiero, bacio e passione in diretta: «Vuoi o non vuoi». I Perletti sognano la proposta - Mirko Brunetti e Perla Vatiero ancora insieme anche nella finale del Grande Fratello. Mentre Perla aspetta l'esito del televoto Mirko si dichiara e scoppia la passione. Un lungo bacio in ...ilmattino

Grande Fratello, Perla Vatiero e Mirko Brunetti: "C'eravamo persi, da quì in poi c'è il futuro" - Perla Vatiero ha vinto il Grande Fratello e ha trovato fuori dalla Casa di Cinecittà ad aspettarla il suo grande amore Mirko Brunetti. Intervistati dal settimanale Chi, i due amatissimi e seguitissimi ...comingsoon

Perla Vatiero, dopo la vincita del Gf dove è stata beccata: il retroscena piccante emerso solo ora - L’ex volto di Temptation Island è riuscita a trionfare su tutti gli altri concorrenti in gara e ad aggiudicarsi il ghiotto premio finale, e non appena ha vinto è corsa a fare quello che in tutti ...ilquotidianodellazio