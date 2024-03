Perla Vatiero e Mirko Brunetti beccati in hotel dopo la finale del GF

Prima il GF, ora la privacy. Mirko Brunetti e Perla Vatiero vogliono spegnere le telecamere - “Matrimonio Intanto vogliamo fare i fidanzati”. Con queste parole, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno parlato del futuro insieme che li ...ilgiornale

Grande Fratello: Josh Rossetti, fratello di Greta, minaccia Gabriele Parpiglia: "Ti taglio la testa". Lui lo denuncia - E i riflettori al momento sono puntati tutti su una persona. Non la vincitrice Perla Vatiero, ma il fratello dell’ex fidanzata del suo ragazzo: Josh Rossetti. Ebbene, il ragazzo che attualmente ...libero

Beatrice Luzzi: «L’amore tra Mirko e Perla Non ci credo fino in fondo. Hanno giocato in due e hanno vinto». Poi la delusione dei figli - Beatrice Luzzi è stata sicuramente la protagonista di quest'ultima edizione del Grande Fratello. Per molti era considerata la vincitrice, ma purtroppo è arrivata seconda, ...leggo