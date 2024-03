Percorsi 30 CFU docenti già abilitati | posso chiedere 5 giorni di permesso per formazione?

docenti .it ha ufficialmente avviato i percorsi abilitanti da 30 CFU previsti dal DPCM 4 agosto 2023, rivolti ESCLUSIVAMENTE ai docenti già in possesso di abilitazione per altro grado di istruzione o ... (orizzontescuola)

Percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023 per il conseguimento dell'abilitazione per una classe di concorso della scuola secondaria: tutti i Percorsi , tranne quelli da 30 CFU riservati a ... (orizzontescuola)

Gli atenei toscani – Firenze, Pisa, Siena, Siena per Stranieri – si sono incontrati per approfondire una riflessione congiunta, già da tempo avviata, sul tema della formazione degli insegnanti, che ... (orizzontescuola)

Scuola in Calabria, al via corsi universitari per liberare gli ingabbiati - Da metà aprile a fine giugno all’Unical gli iter destinati ai docenti interessati ad abilitarsi in altre classi di concorso. Le lezioni saranno online, di pomeriggio e pure durante il fine settimana ...calabria.gazzettadelsud

L’ACCESSO AI Percorsi ABILITANTI 30 E 60 CFU POST CONCORSO 2024: CHI POTRÀ FREQUENTARLI - Inoltre, il concorso di per sé non abilita all’insegnamento: i vincitori, seppur assunti con contratto a tempo determinato, dovranno completare i Percorsi formativi da 30 o 36 CFU per ottenere ...informazionescuola

