Perché Zhang non torna in Italia

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L'ultima traccia l'ha lasciata collegando in video conferenza per il consiglio d'amministrazione che ha approvato i conti di metà stagione dell'Inter. Non una novità, per chi era 'virtualmente' con lui, visto che da mesi i dirigenti di via della Liberazione insistono nel descrivere Stevenpresente nonostante la distanza fisica e l'assenza prolungata da Milano. Il presidente dell'Inter, che si avvia a conquistare lo scudetto numero 20 della sua storia, manca dall'ormai dalla scorsa estate e non c'è preannuncio di arrivo nemmeno nelle prossime settimane. Impegnato a provare a dipanare la matassa di problemi di Suning e personali, con sullo sfondo la scadenza ormai vicina del 20 maggio quando in un modo o nell'altro dovrà aver risolto il finanziamento concesso da Oaktree nel periodo in cui i bilanci del calcio erano scassati dalla pandemia. ...