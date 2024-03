“Perché questa decisione?” Grande Fratello | i fan di Beatrice non se lo spiegano | si è capito tutto dopo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 marzo 2024)Luzzi assente alla festa del2023:? In tanti hanno notato una strana assenza al super party celebrato per la fine del reality show condotto da Alfonso Signorini. Lo sappiamo bene, a vincere non è stata la favorita, ma colpo di scena: Perla Vatiero.un ultimo entusiasmante telefoto, il pubblico ha deciso che a meritarsi il montepremi finale del gioco era proprio lei. >> “Senza Sergio, con un altro”. Greta, chi spunta nel primo videoilQuest’ultima, per il gran finale, ha vinto per un soffio: il risultato è stato di 55,2% per Perla e di 44,8% per. In ogni caso, conteggi a parte, non deve essere stato semplice per la Luzzi arrivare al secondo posto quando, sia ...