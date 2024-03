Perché Liverpool è diversa da tutto il resto | ora lo ha scoperto anche Sven Goran Eriksson

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Dicono in Inghilterra:è la nostra Napoli. Non c’è ammirazione, ma presa di distanza:è sempre stata ribelle e popolare, indomabile e rumorosa, allegra e scanzonata, lontana dai canoni della cultura dominante. La sua opposizione alle politiche lacrime e sangue di Margaret Thatcher negli anni Ottanta è stata pagata in mille modi e con sottile perfidia, a cominciare dai collegamenti ferroviari con Londra, tre volte inferiori a quelli con la vicina Mster.non ha mai perdonato la Lady di ferro per le misure che produssero migliaia di disoccupati e autentica disperazione. L’Anfield rumoreggiò, il giorno in cui il calcio ricordò con un minuto di silenzio la scomparsa dell’ex premier britannica, avvenuta l’8 aprile 2013.da sempre sceglie in piena autonomia i suoi ...