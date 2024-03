Perché la fitball può essere la migliore alleata per la gravidanza o il parto

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L’attività fisica in, per fortuna, ha smesso didemonizzata; anzi, se laprocede senza particolari problemi e in maniera fisiologica, praticare una leggera attività fisica è addirittura consigliato, per una serie di ragioni, che riguardano, fra le altre cose, anche la preparazione del corpo ale la tonificazione di vari gruppi muscolari messi alla prova dalle inevitabili modifiche fisiche che si subiscono nel corso dei nove mesi. Ci sono varie attività che si possono svolgere durante la gestazione, e molto dipende, ovviamente, anche dalle preferenze personali. Si può spaziare dalla corsa alla passeggiata fino all’utilizzo di pesetti e altri oggetti, come la. Salute e ...