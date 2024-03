Percassi | «L’estate scorsa abbiamo rifiutato un’offerta molto significativa per Koopmeiners»

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Luca, amministratore delegato dell’Atalanta, questa mattina ha rilasciato un’intervista all’Eco di Bergamo. L’ad della Dea ha parlato della situazione di, centrocampista al centro di molte voci di mercato che avrebbe chiesto anche la cessione per questa estate.smentisce però le parole del suo giocatore e rivela cheuna squadra fu vicina al suo acquisto. Quella squadra era il Napoli ma l’Atalanta non voleva privarsi di una pedina importante.: «L’Atalanta che decide chi vendere, non ci faremo mai condizionare da alcuna pressione» Le parole dell’ad a L’Eco di Bergamo: «Come sempre valuteremo a fine campionato, finché l’Atalanta è in corsa non tratta i propri giocatori. Nel caso specifico...

Percassi: “Koopmeiners non ha chiesto di essere ceduto” - Luca Percassi, amministratore delegato dell’ Atalanta, ha rilasciato una lunga intervista a L’Eco di Bergamo. Tra i tanti argomenti, si è parlato a proposito di Teun Koopmeiners, centrocampista degli ...mondonapoli

Percassi: "In estate rifiutata offerta significativa per Koopmeiners". Era di De Laurentiis - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis la scorsa estate aveva fatto di tutto per strappare Koopmeiners alla squadra orobica.areanapoli

Atalanta, Percassi su Koopmeiners: “Non è stato ceduto alla Juventus e non ha chiesto di partire” - Atalanta, le parole di Luca Percassi sul caso Koopmeiners: "Non è stato ceduto alla Juventus e non ha chiesto di partire" ...tag24