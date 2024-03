Per un giorno l' Inter giocherà con questa maglia limited edition

(Di mercoledì 27 marzo 2024) I collezionisti di Air Max, soprattutto seisti, hanno un nuovo feticcio da procurarsi: l'ultimo modello Nike in versioneda gioco. È stata lanciata, infatti, unanerazzurra in specialdedicata alle Air Max DN, le sneaker del brand americano, che vestirà Lautaro Martinez e compagni in occasione della sfida di lunedì 1° aprile a San Siro contro l'Empoli. https://media.gqitalia.it/photos/660339da8668a333fada0457/master/w 4907,h 6134,c limit/%20NIKE%20AIR%20MAX%20SCARPE%20E%20%202.jpg Il tridente-Nike-Air Max DN Se i tifosi nerazzurri sono abituati alle giocate di Calhanoglu che ispirano Lautaro Martinez e Thuram,volta potranno contare su un altro tridente d'attacco, quello formato ...

Il Mercoledì Santo si commemora il tradimento di Giuda Iscariota che per 30 denari tradisce il Figlio di Dio. Avanzando nella Settimana Santa si arriva al Mercoledì , quello definito come il giorno ... (lalucedimaria)

Nuova giornata in compagnia dello Sport in tv: ecco di seguito la guida completa di tutti gli eventi aggiornata giorno dopo giorno , per non farvi perdere nulla e informarvi sui palinsesti televisivi ... (sportface)

Matrimonio a 18 anni, la tiktoker (eccentrica): «Chi dice che sono troppo giovane è solo invidioso e cattivo» - Crystal Connors è una tiktoker americana diventata famosa su TikTok perché ha raccontato la sua storia d'amore con il fidanzato Michael con il quale, recentemente, ...leggo

Ryanair, McGuinness: "70 nuove rotte in Italia" - Come sarà il mercato del low cost a breve in Italia e all'estero in Europa Quali sfide tra differenti mercati, quali sono i paesi più convenienti e chi meno Dove è giusto investire di più e dove [..advtraining

Ragazzo cade in mare dalla nave da crociera e muore a 23 anni. L'ultimo messaggio alla moglie: «Sto male». Lei: sono devastata - Dramma in una nave da crociera, dove per un ragazzo di 23 anni una vacanza senza pensieri ha avuto come epilogo un tragico destino. La vittima è il britannico Liam Jones, ...leggo