Pensioni ultime notizie | il 10 aprile arriva Prisma | a cosa serve

Pensioni ultime notizie : quali prospettive per il 2025? Il 2025 si prospetta come un anno cruciale per le riforme Pensioni stiche in Italia. Dopo i tentativi nel 2024, il governo si trova di ... (termometropolitico)

Riforma pensioni ultime notizie , oltre Quota 41 (AGGIORNAMENTO 11 MARZO 2024) Il 2025 si prospetta come un anno cruciale per il futuro del sistema pensioni stico italiano. Il Governo si trova ad ... (termometropolitico)

Londra pensiona elicotteri usati in Afghanistan - Londra manda in pensione gli elicotteri militari d'attacco Westland Apache Mk 1 che combatterono la guerra in Afghanistan e Libia. L'ultimo volo operativo dopo oltre 20 anni di servizio è stato effett ...avionews

Il nuovo sistema di calcolo pensione Inps azzera gli errori sul massimale contributivo - Pertanto è necessario che il datore di lavoro richieda comunque apposite dichiarazioni dai lavoratori. A questi ultimi resta l’obbligo di presentare le certificazioni delle retribuzioni rilasciate dai ...investireoggi

Federica Sciarelli verso la pensione lascia Chi l’ha visto Il rumor che fa tremare i fan - Per Federica Sciarelli è arrivato il momento di andare in pensione Trema il pubblico di Chi l'ha visto che spera di vederla in quello studio ancora per molto tempo ...ultimenotizieflash