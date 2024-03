Pegula-Alexandrova oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Miami 2024

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Jessicasfiderà Ekaterinanei quarti di finale del WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. La numero cinque del ranking mondiale è in buona fiducia e deve ancora perdere un singolo set nella manifestazione. Davanti a lei trova la potente russa, che al quarto turno ha clamorosamente posto fine al cammino della polacca Iga Swiatek, leader della classifica mondiale e recentissima trionfatrice in quel di Indian Wells. Le due giocatrici si sono incontrate una sola volta in carriera. Nel 2021 erano gli ottavi di finale e il match andò in scena sulla terra del Foro Italico, conche riuscì a prevalere in due comodi parziali. Anche in questo caso sarà l’americana a partire favorita secondo le quote dei bookmakers. In palio per la ...

Tempo di semifinali ad Adelaide . Il torneo femminile ha le quattro giocatrici che sono ancora in lizza per il titolo, e tra di loro non c’è Elena Rybakina : la numero 1 del tabellone si arrende con ... (oasport)

Sinner, obiettivo semifinale: in prima serata la sfida con Machac - Il programma della prima giornata dedicata ai quarti di finale a Miami. In campo anche Sara Errani e Jasmine Paolini, a caccia della semifinale in doppio ...tennisitaliano

Miami Open: Who plays today Wednesday March 27 Times, TV and streaming - The Florida tournament is ongoing, with four quarterfinal matches left to determine the semifinalists in both the men's and women's draws.en.as

Dove vedere Sinner-Machac oggi in TV e streaming, quando si gioca la partita di tennis all’ATP Miami - L'incontro dei quarti di finale tra Jannik Sinner e Tomas Machac si potrà seguire in diretta TV su Sky, sui canale 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Streaming si, ma solo per abbonati, con ...fanpage