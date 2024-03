Pechino Express | l’ultima tappa in Vietnam

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 27 marzo 2024) In onda su Sky e in streaming solo su NOW Zaini in spalla e vento in faccia, come sempre e anche pioggia battente.indel viaggio lungo la Rotta del Dragone di, domani, giovedì 28 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, si snoderà tra mille difficoltà. Sarà unadavvero al limite, che metterà ancora una volta a dura prova la resistenza fisica e psicologica delle coppie in gara. I viaggiatori sono chiamati a percorrere unaancora infinita, in corsa per 454 km, da Lao Cai a Dien Bien Phu. In questa nuova puntata i concorrenti cominceranno il loro viaggio sotto il tempio sacro di Lao Cai, dedicato alla Dea madre del cielo, una delle quattro sante immortali del. A inizio puntata sarà ...