Pd | pronta la lista per le elezioni regionali per sostenere Pentenero

La lista per gli Stati Uniti d’Europa di Emma Bonino e Matteo Renzi sta già facendo discutere parecchio, essendo l’unica novità di questa tornata elettorale europea. Nel pomeriggio si è sparsa la ... (linkiesta)

COLZATE – Torna in lizza Attilia Mistri con la lista “Rinnova Colzate”. Passa il testimone invece Adriana Dentella a Gian Lorenzo Spinelli - Così Attilia Mistri, impiegata presso il Comune di Gazzaniga, già candidata a sindaco 5 anni fa, pronta ad affrontare una legislatura, la prossima, che prevede molto pesante per via di un debito che ...araberara

AZZONE – ELEZIONI – Le due liste pronte, clima di incertezza: “Ma almeno è scongiurato il quorum” - La sindaca uscente Mirella Cotti Cometti è serena. Nessun riferimento al famoso “stai sereno” di renziana memoria. È proprio il clima azzonese che non sembra eccitato di essere (finalmente) tornato a ...araberara

Ecco ’La nostra città’: Montalti, corsa ufficiale - Adesso c’è l’ufficialità, con una nota stampa la lista civica che correrà per le prossime elezioni amministrative di Forlimpopoli ha reso noto che il candidato sindaco è Raffaele Montalti, come già an ...ilrestodelcarlino