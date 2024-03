Pd-Iv | lavori in corso La trattativa a Bonifazi Stop di Sinistra Italiana | Subito intesa con M5S

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 27 marzo 2024) di Antonio Passanese Chi pensava che tra il Partito democratico e Italia Viva i rapporti fossero definitivamente compromessi, chiusi e a un punto di non ritorno, forse dovrà ricredersi. Perché nonostante le continue schermaglie, gli attacchi (da parte di entrambi) e gli addii, sia a livello romano che fiorentino sembra che il confronto non si sia mai interrotto. A cercare di ricucire lo strappo – partendo da un’sul Piano operativo che oggi verrà licenziato dal Consiglio comunale (la maggioranza avrebbe già accolto due emendamenti presentati dalle consigliere Felleca e Dardano) – ci starebbe pensando il numero due dei renziani, il senatore Francesco(nella foto): "Uno spazio di dialogo ancora c’è", dice a denti stretti un dirigente di Iv, aggiungendo che "lasarebbe ripartita dopo che i dem hanno avuto in ...