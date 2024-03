Paura in Friuli per una forte scossa di terremoto vicino Udine

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Trema la terra inVenezia Giulia. La sala sismica di Roma dell'Ingv ha rilevato infatti unadidi magnitudo 4.5, ad una profondità di 10 chilometri, con l'epicentro a cinque chilometri di distanza (direzione sudovest) da Socchieve, comune in provincia di. La terra, secondo i dati ufficiali, ha tremato alle 22.19. Ilè stato avvertito dalla popolazione anche nelle province di Pordenone, Vicenza e Trieste. DATI #RIVISTI #ML 4.5 ore 22:19 IT del 27-03-2024 a 5 km SW Socchieve (UD) Prof= 10 Km #INGV 37989201 https://t.co/Gt0h2fBbQk https://t.co/IFeQruB3c5 — INGVterremoti (@INGVterremoti) March 27, 2024

Trieste. Paura in condominio: a fuoco la terrazza di un appartamento - TRIESTE - I Vigili del fuocosono intervenuti in uno stabile di Via Capitolina dove era stato segnalato l'incendio di un appartamento. Giunti sul posto hanno constatato che le fiamme ...ilgazzettino

Colpito alla testa da una roccia durante l’escursione resta bloccato in grotta: arrivano i soccorsi - L’incidente si è verificato nelle grotte del Buso della Pisantela, nel Vicentino. Dopo l’incidente per l’uomo è impossibile tornare in superficie: avviate le operazioni di soccorso.fanpage

Fedriga candida il Friuli-Venezia Giulia con Austria e Slovenia per le Olimpiadi invernali 2034 - Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, ha annunciato in una conferenza stampa che la sua regione si candida con Austria e Slovenia ...fanpage