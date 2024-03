Paura davanti al memoriale | 42enne tenta di accoltellare un turista

O’Connel-Sinner interrotta, Paura sugli spalti: cosa sta succedendo - La partita O’Connel-Sinner è stata interrotta nel bel mezzo del secondo set. Con Sinner avanti di un set (6-4) e davanti anche nel punteggio (2-0) nel secondo parziale, il gioco è stato interrotto a ...sportfair

Paura per Di Maria: minacciato dai narcos in Argentina. La ricostruzione - Le notizie di minacce ai danni del calciatore Angel Di Maria, sia per lui che per la sua famiglia, sono estremamente preoccupanti e suscitano grande allarme nella.ilbianconero

"Se torni a Rosario uccidiamo un tuo familiare". Di Maria minacciato dai narcos - La famiglia di Di Maria ha ricevuto un ultimatum nel quale si annunciano ritorsioni nel caso in cui El Fideo torni a giocare con la maglia del Rosario Central ...ilgiornale