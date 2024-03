Paura a Monza | un grande albero cade all' angolo tra via Colombo e via Spalto Piodo

(Di mercoledì 27 marzo 2024), 27 marzo 2024 -in centro a. Ieri sera, martedì 26 marzo, intorno alle 22.30 è caduto unalto fusto posto all'tra viae via. Il fusto si è rovesciato sul marciapiede mentre i rami hanno invaso la carreggiata. Nell'occasione è rimasta danneggiata un'autovettura; nessun danno alle persone. Sul posto sino intervenuti una pattuglia della polizia locale,i vigili del fuoco e l’assessore alla Viabilità Giada Turato. L'sarà rimosso a breve: al momento vianon è transitabile da veicoli.

