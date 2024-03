Pastena | svaligiata una tabaccheria | indagini in corso

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Banda di ladri in azione nella notte nelladi via Trento a, nella zona orientale di Salerno. I malviventi hanno portato via numerose confezioni di sigarette. Ingente il bottino, pari a diverse migliaia di euro. Un furto fulmineo: quattro minuti sarebbe bastato alla banda di ladri professionisti per svaligiare lae – come riporta il quotidiano La Città – fuggire via. Sono inleper tentare di risalire all’identità dei malviventi. Segui ZON.IT su Google News.

