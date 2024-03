Passeggeri senza biglietto | Atb e Teb intensificano i controlli a bordo | nuovi controllori sui bus

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Bergamo. Prenderanno il via da giovedì 28 marzo idel personale Holacheck adegli autobus ATB e sulla linea T1 di TEB, che andranno ad aggiungersi al personale ispettivo di ATB. La partnership, siglata con la società specializzata per offrire servizio alle aziende di trasporto pubblico locale attraverso processi di contrasto all’evasione tariffaria e riscossione delle contravvenzioni, con la verifica dei titoli di viaggio, permette così ad ATB e TEB di andare ad intensificare idi tram e autobus contro l’evasione tariffaria. Iche entreranno in servizio da giovedì opereranno in borghese e saranno riconoscibili grazie ad un tesserino personale identificativo.