Pasquali di Bormio 2024 | da 600 anni una sfilata allegorica in costume d’epoca | il programma

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Immaginiamoci unadi carri allegorici per Carnevale, con suoi carri allegorici, o un Palio dei rioni, con gente a cavallo e in. Con il valore aggiunto di uno spirito e di un significato religioso, rappresentato con scenari sacri e con una grande maestria artigianale ed artistica, con abilità di falegnameria e ingegneria. Ecco dunque idi, portantine allegoriche che sfilano nel centro storico della località valtellinese nella giornata di Pasqua da oltre 600per fare rivivere agli abitanti del luogo e ai turisti le antiche tradizioni contadine e montanare. Una consuetudine partecipatissima che risale ai riti pagani della pastorizia e dell'agricoltura di montagna, accresciuta con il Cristianesimo dalladi agnelli che ...

