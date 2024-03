Pasquale Manna ucciso in auto a Volla durante una imboscata | arrestati i tre presunti killer

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Risolto uno dei delitti più inquietanti a Ponticelli e zone limitrofe: finiscono in carcere i trediun anno fa nella periferia est di Napoli. Da...

Camorra, ucciso e sciolto nell’acido per uno scambio di persona nel 2000: tre arresti. Risolto anche un omicidio dello scorso anno - Sei arresti per due omicidi di mafia nel Napoletano. I killer di Giulio Giaccio e Pasquale Manna, uccisi rispettivamente 24 e un anno fa, hanno finalmente un volto secondo la procura antimafia guidata ...ilfattoquotidiano

Mafia, svolta nelle indagini su due omicidi: scattano gli arresti - Fu scambiato per un’altra persona e sciolto nell’acido dal clan Polverino di Marano di Napoli: altri 3 arresti per l’omicidio di Giulio Giaccio. Risolto anche il delitto di Ponticelli: in carcere i tr ...zoom24

Operaio sciolto nell’acido e omicidio reggente del clan: 6 arresti - Le misure cautelari sono state notificate oggi dai carabinieri del comando provinciale di Napoli al termine di indagini coordinate dalla Dda ...ilgiornalelocale