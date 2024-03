Pasqua | le uova di cioccolato più golose

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 27 marzo 2024) È una nidea di pasticceria che troviamo dietro le innumerevoli proposte didiche ogni pasticcere, chef, maître chocolatier ha realizzato per stupire la sua gente, gli amanti delpiù che dei grandi lievitati. Perché si sa, la diatriba aè solo una: Uovo o Colomba? Abbiamo selezionato 20 proposte per tutte le tasche e per tutti i palati. Vince la voglia di giocare, vince l’artista mancato dietro il nostro artigiano del. Vince il nome che si fa brand e vince su tutto, alle volte vince la Stella Michelin, altre volte le mani in pasta di chi camuffa una Colomba dentro un Uovo. E così probabilmente hanno vinto tutti. ANDREA TORTORA Che Andrea Tortora sia un fuoriclasse è cosa risaputa, che sia in grado di alzare sempre più in alto l’asticella ...