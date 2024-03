Pasqua in montagna | i migliori rifugi dove mangiare sulle Dolomiti

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Unache sembra Natale, con le vette ancora ben imbiancate, le piste da sci aperte e tanti turisti che salgono in quota per godersi temperature miti e pomeriggi più lunghi. Per chi vuole regalarsi un'ultima vacanza dalle atmosfere invernali ed è in cerca di spunti goderecci, ecco una cinquina di indirizzinevi di Alta Badia e Val Gardenafermarsi per una pausa golosa all'insegna dei grandi vini. Si tratta di, tutti sopra i 2mila metri di altitudine, dotati di cantine prestigiose che non sfigurerebbero di fronte a quelle di blasonati ristoranti di città.in: idelleo Ütia Bioch – Alta Badia Su ...

Pasqua e Pasquetta di pioggia a Milano e in Lombardia: "Weekend instabile con abbassamento delle temperature" - Grigliate e picnic sono a rischio, meglio pensare a un piano B per Pasqua e Pasquetta: secondo gli esperti ... debole a tratti moderata in pianura, moderata o forte in montagna”. Quanto meno i ...milano.repubblica

Pasqua in crescita per il settore turistico - Pasqua in crescita per il turismo: per il periodo che va dal 30 marzo al 2 aprile sono previste oltre 7 milioni di presenze nelle strutture ricettive ufficiali del nostro Paese, con un aumento del ...laprovinciadibiella

Pasqua 2024 in Sicilia: dove andare - Sempre restando nelle vicinanze dell’Etna, una delle idee su dove passare la Pasqua 2024 in Sicilia potrebbe essere andare in un parco avventura. Nello specifico, in provincia di Catania, le location ...catania.liveuniversity