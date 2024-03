Pasqua a La Casa delle Farfalle

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Aperta fino al 9 giugno, offre l’occasione imperdibile per ammirare la falena più grande al mondo: la Farfalla Cobra -In più, tutti i fine settimana, mercatini agroalimentari e attività per bambini- Via Annia Regilla, 245 Roma Ha riaperto lo scorso fine settimana La, la speciale serra tropicale allestita a due passi dall’Appia Antica, nella splendida cornice dell’Appia Joy Park, il nuovo parco agricolo multifunzionale di Roma. Il magico e incantato giardino in cui si possono ammirare centinaia ditropicali variopinte e di raro pregio, libere di sprigionare tutta la loro bellezza e vivacità, offrirà fino al 9 giugno, dunque, in via Annia Regilla 245, un’esperienza davvero unica. Laè, infatti, un angolo di paradiso ...