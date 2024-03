Parpiglia ha querelato Josh Rossetti | “Anche una donna lo ha denunciato | ecco perché”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il casino che ha fattofuori lo studio del Grande Fratello in occasione della finale gli sarebbe costato ben due denunce. Una da parte di Gabriele(che è stato minacciato in radio mentre raccontava proprio di questa storia) e una da parte dell’autista della macchina che è stata presa a calci. A raccontarlo è stato propriooggi pomeriggio su Instagram. “Lache guidava l’auto di Massimiliano Varrese hail soggetto in questioneavendo colpito la macchina, la macchina ha riportato dei danni. Così c’è un’altra denuncia in ballo. Comunque denunciate sempre quando ci sono dei soprusi o delle minacce. Avevo pronosticato due ore e sono stato preciso come sempre, non ho fatto una denuncia, ma ne ho fatte ben quattro. Ho ...