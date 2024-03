Paris-Camembert 2024 | vittoria di Benoit Cosnefroy | quarto Marcellusi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Podio tutto francese alla. Nella classica francese il vincitore è(Decathlon-AG2R La Mondiale), che si impone in una volata ristretta di otto corridori avanti a Clement Venturini (Arkea-B&B Hotels) ed Alexandre Delettre (St. Michel-Mavic-Auger93). Ai piedi del podio Martin(VF Group-Bardiani CSF-Faizané), protagonista fino alle ultime battute. La corsa è stata purtroppo caratterizzata, attorno ai cento chilometri dal traguardo, da una maxi-caduta che ha coinvolto buona parte del gruppo. Con le numerose ambulanze impegnate nei soccorsi, la gara è stata neutralizzata per un’ora, permettendo poi ai due uomini con un leggero distacco, il sudafricano Morné Van Niekerk (St Michel-Mavic-Auber93) e lo spagnolo Marcel Camprubì (Q36.5) di poter tornare in avanti ...