Pardo | «Caso Acerbi | d’accordo col diritto ma resta un interrogativo!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Anche Pierluigiespone le proprie considerazioni sulla sentenza che scagiona Francescodalle accuse di razzismo di Juan Jesus. PROVA – Pierluigi, intervenuto nella trasmissione radiofonica “Tutti Convocati”, dichiara: «Dal punto di vista delpossiamo certamente essereperché non c’è una prova. Ma rimane un puntomolto grosso. A San Siro c’eravamo.si è scusato di cosa? Juan Jesus lo ha perdonato per cosa? Rimane un tema su questa vicenda: il tema del razzismo è talmente delicato e terribile. Poi si rischia anche di dare un’immagine del paese che alla fine fa finire tutto a tarallucci e vino. Però se non c’è uno straccio di labiale, un testimone o un qualcosa, è difficile. È una situazione incasinata e lo si è ...