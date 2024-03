Papa Francesco | Nella sua Pasqua Dio ci doni la Pace

(Di mercoledì 27 marzo 2024) "Preghiamo per la: che il Signore ci dia lamartoriata Ucraina che sta soffrendo tanto sotto i bombardamenti. Anche in Israele e Palestina: che ci sia laTerra Santa. Che il Signore ci dia laa tutti come dono della sua". Lo ha detto ila conclusione dell'udienza generale.

Città del Vaticano, 26 marzo 2024 – Sarà una Settimana intensa per Papa Francesco . Lo attendono i riti per la Settimana Santa aperti domenica scorsa dalla celebrazione delle Palme. Il Pontefice, con ... (ilfaroonline)

Jorge Mario Bergoglio entra in aula senza la carrozzina. E scherza con i fedeli: “Fuori piove, grazie per la vostra pazienza”. Nei prossimi giorni i riti della Settimana santa. La raccomandazione ai ... (repubblica)

Il maltempo che imperversa su Roma, non ha fermato Papa Francesco che ha ben accolto i fedeli arrivati da ogni parte, per ascoltare la sua catechesi, nel pieno della Settimana Santa. Invece del ... (lalucedimaria)

L'israeliano Rami e il palestinese Bassan, uniti dalla morte delle figlie - Papa Francesco ha citato la vicenda dei due genitori, che abbiamo incontrato a Venezia. «Abbiamo pagato il prezzo più alto, ora chiediamo di percorrere una strada diversa dall'odio e dalla guerra» ...msn

Papa Francesco appare in forze (legge e cammina da solo): poi saluta un arabo e un israeliano, entrambi hanno perso una figlia - I fedeli davanti a quello sforzo titanico hanno iniziato a urlare, forza Francesco, viva il Papa, avanti tutta. Un segno d'affetto ma simultaneamente anche un senso sollievo collettivo nel vedere con ...ilmessaggero

