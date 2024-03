Papa Francesco legge tutta la catechesi dell’udienza Il saluto ai due amici israeliano e palestinese che hanno perso le figlie

Città del Vaticano, 26 marzo 2024 – Sarà una Settimana intensa per Papa Francesco . Lo attendono i riti per la Settimana Santa aperti domenica scorsa dalla celebrazione delle Palme. Il Pontefice, con ... (ilfaroonline)

Città del Vaticano, 26 marzo 2024 – Venerdì 29 marzo si terrà la Via Crucis al Colosseo e, per la prima volta, le meditazioni sono state preparate da Papa Francesco in persona. Non era mai accaduto ... (quotidiano)