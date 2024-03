Papa Francesco all’udienza generale | “Pace a tutti come dono della sua Pasqua”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Sono parole di speranza, quelle espresse da: “Preghiamo per la: che il Signore ci dia lanella martoriata Ucraina che sta soffrendo tanto sotto i bombardamenti. Anche in Israele e Palestina: che ci sia lanella Terra Santa. Che il Signore ci dia lasua“. L'articolo proviene da Il Difforme.

Jorge Mario Bergoglio entra in aula senza la carrozzina. E scherza con i fedeli: “Fuori piove, grazie per la vostra pazienza”. Nei prossimi giorni i riti della Settimana santa. La raccomandazione ai ... (repubblica)

Il maltempo che imperversa su Roma, non ha fermato Papa Francesco che ha ben accolto i fedeli arrivati da ogni parte, per ascoltare la sua catechesi, nel pieno della Settimana Santa. Invece del ... (lalucedimaria)

"Preghiamo per la pace: che il Signore ci dia la pace nella martoriata Ucraina che sta soffrendo tanto sotto i bombardamenti. Anche in Israele e Palestina: che ci sia la pace nella Terra Santa. Che ... (tg24.sky)

Papa Francesco prega con due padri, uno arabo e uno israeliano - Anche in Israele e Palestina: che ci sia la pace nella Terra Santa. Che il Signore ci dia la pace a tutti come dono della sua Pasqua", sono le parole del Papa in chiusura dell'udienza generale.rainews

Papa “Preghiamo per la pace in Ucraina, Israele e Palestina” - “Avvicinandosi la festa della Pasqua, portiamo nella mente e nel cuore le sofferenze dei malati, dei poveri e degli emarginati, ricordando anche le ...sicilianews24