Paola Di Benedetto smentisce il flirt con Fedez | “Notizia falsa | valutiamo le vie legali”

In quel di Milano, ma non solo, il fervore della cronaca rosa brulica attorno ai Ferragnez . La regina dei social, indagata per truffa aggravata, e le sorelle Valentina e Francesca si trovano al ... (tvpertutti)

In quel di Milano, ma non solo, il fervore della cronaca rosa brulica attorno ai Ferragnez. La regina dei social in declino, indagata per truffa aggravata, e le sorelle Valentina e Francesca si ... (tvpertutti)