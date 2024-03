Paola Di Benedetto è furiosa dopo la notizia della relazione clandestina con Fedez | ecco cosa ha detto

In quel di Milano, ma non solo, il fervore della cronaca rosa brulica attorno ai Ferragnez . La regina dei social, indagata per truffa aggravata, e le sorelle Valentina e Francesca si trovano al ... (tvpertutti)

La conduttrice e modella è pronta ad agire per vie legali dopo le voci di una scappatella col rapper milanese - Se i diretti interessati non commentano, il gossip impazza e solo pochi giorni fa si era diffusa la voce di una scappatella tra il rapper e Paola Di Benedetto. La smentita è già arrivata. La voce ...gazzetta

Fedez non sarà ospite di Belve il 2 aprile. Quando andrà in onda l'intervista di Francesca Fagnani al rapper - Non ci sarà Fedez nella puntata d'esordio del nuovo ciclo di Belve, il 2 aprile. L'intervista al rapper, che è comunque confermata e verrà realizzata in ...leggo

«Fedez ha tradito Chiara Ferragni con Paola Di Benedetto» Le parole dell'ex Madre Natura - L'ufficializzazione della separazione tra Fedez e Chiara Ferragni sembra essere sempre più vicina, si attende solo ...msn