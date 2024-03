Pallanuoto | SIS Roma batte Trieste e lo agguanta in classifica nel posticipo della quindicesima giornata

(Di mercoledì 27 marzo 2024)al mercoledì per ladi Serie A1 dial femminile: è andata in scena oggi la sfida trae SISche ha visto le capitoline trionfare per 11-8. È Ranalli a trascinare con tre reti la banda di coach Capanna che sfrutta la situazione, andando a raggiungere a quota 33 punti al terzo posto nella regular season proprio le ragazze di Zizza. PN-SIS8-11 PN: F. Sparano, G. Citino 1, E. De March 1, S. Cordovani 2, G. Marussi, L. Cergol 1, G. Klatowski, F. Colletta 2, A. Gragnolati, J. Vukovic, I. Riccioli, G. Zizza 1, S. Ingannamorte, A. Zoch. All. Zizza SIS: C. Banchelli, M. Misiti 1, G. Galardi 1, A. Gual Rovirosa 2, C. ...

