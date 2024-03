Palermo | armi | soldi e documenti falsi | un arresto

Palermo, stampa soldi falsi in casa: arrestato un 44enne - Una stamperia clandestina in casa a Palermo per fabbricare non solo soldi ma anche documenti di identità, patenti di guida e codici fiscali.meridionews

Palermo, armi e stamperia di soldi falsi in casa: arrestato 44enne - Palermo – I carabinieri della compagnia Palermo Piazza Verdi hanno arrestato un uomo di 44 anni accusato di possesso clandestino di armi, falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato ...livesicilia

Stampava documenti falsi e soldi e aveva anche armi: arrestato a Palermo - I Carabinieri della Compagnia Palermo Piazza Verdi, nell’ambito dell’assidua azione di contrasto alla criminalità diffusa, con riferimento anche alla detenzione illecita di armi, hanno arrestato un pa ...mondopalermo