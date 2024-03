Palazzo Pepoli | progetti e novità Il rilancio di Lepore | Polo dell’illustrazione accanto a Morandi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Bologna, 28 marzo 2024 – Giorgioincontrerà l’illustrazione e l’infanzia aVecchio, attuale sede del Museo della storia di Bologna, futuro Museoe molto di più. Quegli spazi, infatti, dalla prossima edizione della Fiera del libro per ragazzi e di Boom! faranno parte della mappa festivaliera della città. A sorpresa, il sindaco Matteoha fatto ieri mattina questo annuncio in Salaborsa, in apertura della conferenza stampa dedicata alla Bologna Children’s Book Fair, per invitare il gruppo di lavoro che dà vita alla fiera ma anche a ’Boom! Crescere nei libri’ e all’Accademia di Belle Arti, al fine di dar vita a questo grande progetto. "Credo – ha detto – che sia giusto mettere in contatto la storia di Giorgiocon la storia ...