Palazzo Marino | via al restauro targato Tod’s | sui teloni dei ponteggi verrà narrata la storia dell’edificio

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Milano – Con la costruzione dell’impalcatura avviata nella mattinata di oggi mercoledì 27 marzo, sono partiti i lavori di ristrutturazione di, che dovrebbero concludersi entro l’autunno del 2025. La posa in opera delle impalcature, che ha ottenuto il parere positivo della Soprintendenza, richiederà circa 20 giorni e prelude all’avvio degli interventi sulla facciata principale della sede del Comune di Milano. I lavori di conservazione e recupero costeranno circa 2,2 milioni di euro ma saranno a costo zero per l’Amministrazione visto che saranno interamente sostenuti dal gruppo. Per i prossimi 16 mesi la sede del Comune rimarrà “impacchettata” con la scritta del marchio del lusso ben in evidenza. Le opere saranno a cura di Estia, azienda specializzata nei restauri di monumenti e palazzi storici, su progetto di ...