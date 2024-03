PalaDozza | pugni d’autore Pamela e i suoi fratelli | la boxe dà spettacolo E la prevendita decolla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ilsi veste a festa per una serata di pugilato che ha tutti i crismi per entrare negli annali della storia di Bologna grazie aMalvina Noutcho Sawa, pronta a daresul ring giocandosi le chance per la conquista della cintura europea Ebu Silver. A 12 anni dall’ultimo incontro dinel palazzetto votato alla palla a spicchi, il Madison di Piazza Azzarita ospiterà la Bologna Boxing Night, una serata dedicata alla Noble Art organizzata dalla Bologninacon il supporto di PromoItalia di Mario Loreni. Il 5 aprile – il tenore Cristiano Cremonini canterà l’Inno di Mameli – saranno cinque gli incontri pro che si avvicenderanno sul ring, a cui si aggiungeranno i giovanissimi atleti cresciuti sotto la guida di Alessandro Dané e Franco Palmieri che ...