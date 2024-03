Pagamento pensione aprile | data ufficiale di accredito e nuovi importi

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Scopri ladidelle pensioni di2024: ma come cambiano glidei pagamenti? Il mese diin arrivo presuppone anche l’attesa deldelle pensioni, un momento sicuramente cruciale per milioni di pensionati in Italia. L’INPS pubblica i dettagli online relativi aldelle pensioni di questo mese alle porte.di: cosa sapere – cityrumors.itEcco perché è importante capire come visualizzare il cedolino online, per essere aggiornati sulladi, glie le eventuali trattenute che potrebbero influenzare o meno i pagamenti. Scopri tutto ciò che c’è da sapere sulle pensioni di ...

