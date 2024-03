Padova-Pergolettese giovedì 28 marzo 2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il KO di Vercelli ha tutti i crismi della resa per ildi Torrente, che perde terreno sul Mantova e dice di fatto addio alla promozione diretta. Con 12 punti di distacco a 5 giornate dalla fine la promozione dei virgiliani potrebbe diventare matematica addirittura con 5 giornate di anticipo in caso di sconfitta della squadra di Torrente quest’oggi contro lae InfoBetting: Scommesse Sportive e

LIVE Padova-Pergolettese, alle 12.45 la conferenza stampa di Torrente - Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Padova senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Padovasport per scoprire tutte le news di giornata sui biancoscudati in campionato.padovasport.tv

Pergo, Mussa: "Speriamo che il Padova stia già pensando alla coppa" - Trasferta difficile per la Pergolettese, attesa domani sera dal Padova all'Euganeo. Il tecnico dei gialloblù, Giovanni Mussa, confida nelle difficoltà degli avversari: ...tuttoc

Padova-Pergolettese, Torrente con tanti dubbi: Radrezza torna in panchina - Un passo avanti, due indietro. La "quadra" tattica per questo finale di campionato ancora non si trova. Eppure, dopo queste ultime cinque giornate in cui unico obiettivo è condurre serenamente la nave ...padovasport.tv