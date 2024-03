Pa | Zangrillo | ' elimineremo 200 procedure | meno burocrazia per cittadini'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Col nuovo pacchetto di semplificazioni vogliamo facilitare la vita die imprese, facendo percepire loro lacome una opportunità e non più come ostacolo. Attraverso il confronto con enti e associazioni di categoria, il metodo che abbiamo scelto, siamo già intervenuti in settori strategici come tlc, ambiente, infrastrutture. Con l'ultimo decreto Pnrr abbiamo razionalizzato le pratiche per avviare, sospendere o chiudere le attività artigianali, riducendo drasticamente gli adempimenti previsti ed ora andiamo avanti. Semplificare le norme che disciplinano i rapporti con la Pa significa contribuire alla crescita del Paese, non possiamo fermarci". Lo dice, intervistato dalla 'Stampa', il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo. "L'obiettivo non è soltanto quello di realizzare ...