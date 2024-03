(Di mercoledì 27 marzo 2024) Arezzo, 27 marzo 2024 – . Il secondo fine settimana dell’importante manifestazione regionale è stato dedicato alla sessione maschile e ha visto la società aretina festeggiareori,argenti e sette bronzi, con un totale di ventitré medaglie che si aggiungono alle nove della settimana precedente conquistate nelle categorie femminili. La somma di tutti i risultati ha permesso alladi centrare due ottavi posti nelle classifiche generali di Cadetti e Ragazzi tra le società di tutta la Toscana, fornendo indicazioni positive in vista deiItalianiin calendario tra venerdì 5 e mercoledì 10 aprile. Tra i grandi protagonisti della prova sono rientrati Gabriele Gambini del 2005 e Gabriele Mealli del 2007 che sono entrambi riusciti a laurearsi campioni ...

YouTube chiede l'aiuto dei propri utenti per migliorare il servizio: sarete voi a suggerire come correggere i sottotitoli dei video. L'articolo YouTube si affida agli utenti per correggere gli ... (tuttoandroid)

(Agenzia Vista) New York, 25 marzo 2024 "Ci stiamo avvicinando a un accordo per un cessate il fuoco immediato con la liberazione dei nostri ostaggi , ma non siamo ancora arrivati ??a quel punto. Ora, ... (liberoquotidiano)

(Agenzia Vista) New York, 25 marzo 2024 "Ci stiamo avvicinando a un accordo per un cessate il fuoco immediato con la liberazione dei nostri ostaggi , ma non siamo ancora arrivati ??a quel punto. Ora, ... (iltempo)

Otto titoli regionali per la Chimera Nuoto ai Campionati Toscani Giovanili Invernali - Arezzo, 27 marzo 2024 – Otto titoli regionali per la Chimera Nuoto ai Campionati Toscani Giovanili Invernali. Il secondo fine settimana dell’importante manifestazione regionale è stato dedicato alla s ...lanazione

Novellino promuove il Lecce: “Gotti ha messo a posto una squadra forte” - E sul Lecce aggiunge: “Mi è dispiaciuto per D’Aversa, non è stato un gesto da lui, ma la società ha agito bene. Non è stato un bel momento, bisognava rispondere con decisione. Gotti ha messo a posto ...calciolecce

Jannik Sinner in carrozzina: il palleggio con il campione wheelchair Alfie Hewett - TENNIS, MIAMI - Stesso sport, discipline differenti, ma due campioni in campo: Jannik Sinner sfida il pluricampione slam del wheelchair Alfie Hewett in ...eurosport