Osimhen via | spunta una stellina 2005 come sostituto | ecco chi è

(Di mercoledì 27 marzo 2024) In estate il Napoli saluterà con molta probabilità Victor. Tra i papabili sostituti,un gioiello classeche è finito nel mirino del Napoli. Il mercato estivo del Napoli sarà molto importante e non andrà sottovalutato, visto che si dovranno fare diverse operazioni in entrata e in uscita. Oltre all’ormai certo addio di Piotr Zielinski, ci sarà probabilmente anche quello di Victor. L’attaccante nigeriano sarà ceduto per una cifra da capogiro da De Laurentiis, che poi però dovrà sostituirlo adeguatamente. Nelle ultime ore, tra i possibili sostituti del bomber nigeriano èto un giovane classeche sta stregando tutti.in uscita, il Napoli punta un classedi chi si tratta Mentre in ...

Simeone alla Lazio in estate . Questa è l’indiscrezione lanciata dal Corriere dello Sport. L’attaccante argentino si sente chiuso a Napoli e anche se Osimhen dovesse andare via, la volontà di Simeone ... (ilnapolista)

Bucchioni : ”De Laurentiis non può assolutamente venderli entrambi dopo una stagione deludente per la squadra. Ne vale del suo feeling con la piazza” La redazione di News.Superscommesse.it ha ... (terzotemponapoli)

Calciomercato Inter, Thuram via solo per un'offerta monstre: il Napoli pensa a Koopmeiners - Venendo al Napoli invece, la società azzurra sarebbe decisa a sfidare la Juventus per Teun Koopmeiners, con la cessione ormai certa di Victor Osimhen che potrebbe servire per finanziare l'operazione.it.blastingnews

Napoli, il borsino verso l'Atalanta: Osimhen recupera, Kvaratskhelia è in dubbio - Il nigeriano, ai box durante la sosta, è sulla via del recupero, mentre il georgiano si è infortunato in Nazionale e sabato potrebbe mancare lo scontro diretto con vista Champions League ...msn

Santiago Gimenez-Milan, Gouka approva: “Ideale per l’Italia” | ESCLUSIVO - Santiago Gimenez è uno dei nomi caldi per il calciomercato estivo: Napoli e Milan possono sperare, le dichiarazioni del giornalista olandese Mikos Gouka ...calciomercato