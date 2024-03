Oroscopo Paolo Fox giovedì 28 marzo 2024 | Sagittario stanco

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L’diFox per oggi,28Ariete La luna entra nel vostro segno a fine mese insieme a tanti altri pianeti che daranno una svolta alla vostra vita. Sul lavoro la situazione migliora così come sul fronte amoroso dove arriveranno novità interessanti. Toro È la giornata perfetta per aprire il vostro cuore alla persona amata. Sul lavoro tornano i pianeti attivi e portano soddisfazioni e nuovi progetti. Gemelli Questa mattinata sarà migliore del pomeriggio ma aspettatevi grandi cose da aprile che parte con il sole a favore. Sul lavoro la situazione non è proprio delle migliori ma andrà sempre meglio. Abbiate fiducia e un po’ di pazienza. Cancro L’amore procede a gonfie vele con luna e Giove dalla vostra parte. Sul lavoro arriva un’idea geniale che vi farà risolvere un grande ...