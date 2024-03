Ornella Vanoni | «Secondo me muoio sul palco»

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Le parole dell’artista Con la classica ironia e sincerità,si racconta in una lunga intervista a Repubblica. «mesul» dice senza remore. Poi parlando della sua presenza la domenica sera da Fazio:«La mia domenica è cambiata esco alle nove di sera, torno alle undici e mezza. Dico quello che penso, mi diverto». Sul non sentirsi diva: «Non sto scherzando, non voglio fare l’umile, ho sempre tanti dubbi su di me. Quando ero più giovane ero una tragedia, prima di cantare avevo un’ansia; bevevo un whisky e un caffè, me l’aveva consigliato un medico, combinazione ottima».poi racconta: «non sono stata libera per anni. Mi hanno mandato in collegio, tornavo solo in estate. Ero ubbidente, mai pensato di scappare dalla finestra, ...