Ornella Vanoni | La libertà ha un prezzo altissimo Un toy boy? No | preferisco la mia cagnolina

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Una donna, un'artista in continua evoluzione e che rivela: "Secondo me muoio sul palco"., 89 anni presto 90, ha registrato un nuovo disco con un'orchestra di sole donne, Calma rivoluzionaria live 2023, ha in programma un nuovo tour, breve ma che la porterà per la prima volta alle...