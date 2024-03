Origine e storia del pane senza sale più famoso d' Italia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 27 marzo 2024) In ogni panificio toscano che si rispetti troverete ilToscano, quello "sciocco",, ideale per accompagnare i sapori "tosti" della cucina locale. Nel 2016 ha anche ottenuto il riconoscimento di Dop: la ricetta ufficiale prevede farina di grano tenero, contenente il germe di grano, acqua e lievito naturale e, naturalmente, è priva totalmente di. Perché un? La Toscana non è l'unica regione dove è diffuso ilsciapo, si trova spesso nelletterie dell'centrale, dall'Umbria, alle Marche, al viterbese, ma ilToscano sciocco è forse il piùcon una produzione di 950mila chili annui e un valore al consumo di 3,3 milioni di euro ...