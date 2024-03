Operazione antidegrado a Roma | smantellati due accampamenti abusivi

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Gli agenti della polizia locale sono intervenuti nelle ultime ore per il recupero delle aree verdi, spesso ospitantie giacigli di fortuna. Sopralluogo della polizia locale diCapitale per rimuovere gli insediamentinelle aree del verde pubblico capitolino. Due gli interventi gli interventi portati a termine nelle ultime ore dagli agenti nell’ambito delle quotidiane attività di contrasto ai fenomeni di degrado urbano. Nel mirino dei caschi bianchi due insediamenti, nel III e nel V Municipio, dove le autorità hanno riscontrato la presenza di baracche abusive, giacigli di fortuna e anche soggetti già noti per reati precedenti. Rimosso insediamento abusivo a via Saragat: arrestato 41enne Il primo intervento è stato eseguito dagli agenti dell’Unità Spe (Sicurezza ...