Operaio portato al Niguarda Investito da una fiammata Ustionato a volto e braccia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Un ritorno di fiamma lo hamentre stava lavorando e gli ha provocato diverse ustioni. Vittima dell’incidente sul lavoro, avvenuto ieri mattina alla Bernett di Palestro in via Robbio, una azienda da opera nel settore dei preparati farmaceutici, è undi 54 anni che è stato trasferito con l’elisoccorso del Centro grandi ustionati dell’ospedaledi Milano. L’uomo è stato ricoverato in codice giallo e non è in pericolo di vita. Ma avrà bisogno di tempo per recuperare dai danni procurati dal fuoco. L’infortunio sul lavoro è avvenuto poco prima delle 9 di ieri mattina in un’area dell’azienda. Secondo le risultanze delle prime ricostruzioni dell’accaduto l’uomo stava caricando delle polveri all’interno di un reattore: lì si sarebbe generato un ritorno di fiamma che lo ha, procurandogli ...